İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi, dünya şampiyonu ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar oldu.

Başarılı ve vizyoner iş insanı kimliğinin yanı sıra spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un bu alandaki vizyonunu sürdürmek amacıyla, "Olimpik Değerlere Katkı" temasıyla düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibini buldu.

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü, 2017'de dünya, 2016-2017-2018'de ise Avrupa şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar kazandı.

Adar, tasarımcı Ivan Chermayeff tarafından dizayn edilen ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç'un elinden alırken, aynı zamanda toplam 200 bin liralık maddi ödüle de sahip oldu.

Koç Ailesi üyelerinin yanı sıra iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile Olimpiyat tarihinin ilk altın madalya kazanan Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel'in katıldığı ödül töreninde, UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı'nın bestecisi Tony Britten'ın Mustafa V. Koç Spor Ödülü için düzenlediği özel beste de dinletildi.





- "Amacımız sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek"





Ödül töreninde konuşan Caroline Koç, düzenledikleri ödül töreni ile merhum Mustafa Koç'un örnek sporcuları destekleme vizyonunu hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu akşam, sevgili Mustafa'yı sizlerin huzurunda bir kez daha anmak, Mustafa'yı Mustafa yapan değerleri anımsamak için bir aradayız. Olimpik değerler olarak nitelenen, dostluk, mükemmellik ve saygı, Mustafa'nın sadece sporda değil, günlük hayatında da benimsediği ve yaşattığı değerlerdi. Sporun birleştirici gücüne inanır, dostluğu ve dayanışmayı geliştirmesini çok önemserdi. Sadece kazanmak için yarışmazdı. Sportmenliği ve 'fair play'i, başarının önünde tutardı. Bu nedenle Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, Olimpik Değerlere Katkı olarak belirledik." diye konuştu.

Caroline Koç, Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile amaçlarının, başarılı rol modelleri ödüllendirmek, spora tutkusu ve yeteneği olan gençleri desteklemek, sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Başarılı sporcuların sadece sahada değil, günlük hayatlarında da bu değerleri yaşatarak topluma örnek teşkil etmelerini önemsediğini belirten Koç, geceye katılan Nawal El Moutawakel'e ayrıca teşekkür etti.

Koç, birçok alanda olduğu gibi sporda da kadınların başarılarının daha büyük sembolik etkileri bulunduğunu dile getirerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerden çıkan başarı hikayelerinin, uluslararası camia için daha fazla önem taşıdığını ifade etti.

Çocuklar ve gençleri değerli rol modellerle tanıştırmanın, onları motive edeceğini ve yön göstereceğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Daha çok gencimizin sporu ve olimpik değerleri bir hayat tarzı olarak benimsemesi için, çocukların küçük yaşta spora aile ve eğitim kurumlarında teşvik edilmesini, sadece rekabetin değil mükemmellik, dostluk ve saygı gibi değerlerin öğretilmesini, yalnız popüler alanlara değil sporun her dalına değer verilmesini, sporun devlet ve özel sektör tarafından desteklenmesini çok önemli buluyorum. Dilerim, bu şekilde ülkemiz, sporun her branşında uluslararası başarılar elde eder, bizler de bayrağımızın dalgalandığı her başarıdan gurur duyarız. Unutmayalım ki ülkemiz için arzuladığımız refah ve kalkınma seviyesi sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve sportif başarılarla elde edilebilir."





- "Mustafa V. Koç Spor Ödülü topluma örnek insanlara verilmektedir"





Milli güreşçi Yasemin Adar da güreşe ilk başladığı zamanlarda birçok ön yargıyla karşılaştığını, bu sporu yapamayacağını söyleyenler olduğunu anlattı.

Bu ödülün kendisi için, bir kadın olarak söylenenlere kulak asmadan, pes etmeden, kendine inanarak, durmadan tutkuyla çalışarak yola devam edince, neleri başarabileceğinin simgesi olacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Ben artık mücadelemin yeni gelen genç güreşçi kadınlar için olduğunu, mindere onların önünü açmak için çıktığımı düşünüyorum. Bu nedenle inanıyorum ki bu ödül sadece beni değil, sevgili kardeşlerimi de yüreklendirecektir. Umuyorum ki mücadeleyi bırakmamanın önemi zihinlerinde yer edecek ve bu vesileyle çok daha büyük başarılara imza atacaklar. Tüm sporcularımıza buradan vermek istediğim bir mesaj var; performans ve başarı elbette çok önemli, ancak bir sporcunun temsil etmesi gereken değerler de aynı derecede önemli. Zira tarihe baktığınızda başarıları asıl unutulmaz kılan bu değerlerdir ve aynı zamanda bence mümkün kılan da..."

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise mükemmellik, saygı ve dostluğun, sadece olimpik ve sportif değerler değil, aynı zamanda yaşam değerleri olduğunu söyledi.

Bunların, merhum Mustafa Koç'un yaşamında kendine düstur edindiği etik değerler olduğunu aktaran Erdener, "Bu nedenle, Mustafa V. Koç Spor Ödülü, sadece üstün sportif başarılar elde eden değil, başarılarını bu değerleri bizzat yaşayarak kazanan, topluma örnek olan insanlarımıza verilmektedir. Sportif yeteneğini ahlaki değerlerle taçlandıran sporcularımızın ve olimpik değerlerin içselleştirilmesine, kadın sporcuların desteklenmesine katkı sağlayan kurumlarımızın sayısının daha da artmasını diliyorum." diye konuştu.