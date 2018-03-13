Muş'ta öğrencilerden ay yıldız koreografisi

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde ortaokul öğrencileri, ay yıldız koreografisi oluşturarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

1071 İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla okulun bahçesinde bayraklarla ay yıldız koreografisi yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekata katılan Mehmetçik'e destek vermek ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İlçe genelinde vatan ve bayrak sevgisini artırmak istediklerini belirten Kaya, "Al bayrak için nice şehitlerin canını seve seve verdiklerini anlatmak istiyoruz. Mehmetçiğimize selam ve dualarımızı göndererek, her daim onlarla olacağız." diye konuştu.

Muhabir: Muhammed Osman Dinç