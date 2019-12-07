Son Dakika

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli...

Genel 07.12.2019, 17:20
Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
banner230

ANKARA (AA) - Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

#iç güvenlik operasyonları #İçişleri Bakanlığı #Muş
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:39
Öğle 12:38
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@