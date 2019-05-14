"Müslümanlar birlikte iyi bir gelecek inşa etmelidirler"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanlar kendi aralarında yaşadıkları sorunları samimiyetle gerçekçi, derinlikli, yapıcı ve ikna edici bir yöntemle bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak hep birlikle daha iyi bir geleceği inşa etmelidirler." dedi.

Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile Diyanet İşleri Başkanlığının yemekhanesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, yüce Allah'ın insanları birbirlerine kardeş kıldığını söyledi.

Erbaş, "Bizlere kulluk bilincini, insani değerleri ve sorumluluklarımızı hatırlatan oruç ibadeti, dayanışma, paylaşma, tefekkür, nefis muhasebesi, sabır gibi değerlerle Müslümanların kendilerini ve aralarındaki kardeşliği yeniden imar ve inşa etmelerini sağlar." diye konuştu.

İslam dünyasında, Gazze, Yemen, "Doğu Türkistan" ve Afrika'daki acı ve gözyaşlarından dolayı ramazan ayının coşkuyla kutlanamadığını belirten Erbaş, Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin insaf, vicdan, hukuk ve insan hakları gibi değerleri umursamadığını söyledi.

Kudüs'ün barbarca bir işgalle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs, Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır. Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, insanların yaşama, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir her türlü zulme maruz kalırken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında ve tarihin önünde mahkum, mahşerde Allah'ın huzurunda mahçup olacaklardır."

- "Suçlayıcı, ötekileştirici her türlü sözden özenle kaçınılmalıdır"

Din kisvesi altında dini değer ve kavramları kötü emellerine alet eden terör örgütlerinin bir proje ürünü olduğuna dikkati çeken Erbaş, bu örgütlerin insafsız ve vicdansız uygulamalarıyla Müslümanların yaşadığı şehirleri kan ve gözyaşı diyarına çevirdiğini kaydetti.

Müslümanların kendi sorunlarını birliktelik içerisinde çözmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"İslamofobi endüstrisiyle oluşturulmaya çalışılan korku ve nefret hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik topyekün bir düşmanlığa dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Aklıselim ile önlem alınmazsa huzur ve güvenlik, birlik ve bütünlük açısından daha zor zamanların yaşanması endişesi de açıktır. Dolayısıyla aynı dinin, aynı medeniyetin, aynı coğrafyanın mensupları olarak, kendi aramızda, ümmet coğrafyasında ve bütün yeryüzünde İslam'ın adalet, ahlak ve merhamet ilkeleri ile bir arada yaşama hukukunu ve ahlakını, bireysel ve toplumsal barışı daha güçlü şekilde tesis etmeye mecburuz.

Bunun için Müslümanlar kendi aralarında yaşadıkları sorunları samimiyetle, gerçekçi, derinlikli, yapıcı ve ikna edici bir yöntemle, bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak hep birlikle daha iyi bir geleceği inşa etmelidirler. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzurumuzu bozan, fitne ve tefrikaya sebep olan, suçlayıcı, ötekileştirici her türlü söz, anlayış ve davranıştan bütün Müslümanlar özenle kaçınmalıdır."



Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir ise konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığına iftar programını düzenledikleri için teşekkür ederek, Türkiye'nin İslam ülkelerindeki mazlum Müslümanlara yaptığı yardımların azımsanamayacağını söyledi.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının yanı sıra 20'ye yakın ülkenin Ankara büyükelçisi eşleriyl katıldı.