Musluklarından şerbet akan şehir
NEVŞEHİR’İN EN İŞLEK CADDELERİNDEN OLAN ATATÜRK BULVARI'NDAKİ ALİ-MELİHA DİRİKOÇ ÇEŞMESİ'NİN MUSLUKLARINDAN ARTIK YAZ AYLARINDA SOĞUK ŞERBET VE LİMONATA, KIŞ AYLARINDA İSE SICAK SÜT AKACAK.
Nevşehir’in en işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı’ndaki Ali-Meliha Dirikoç Çeşmesi’nin musluklarından artık yaz aylarında soğuk şerbet ve limonata, kış aylarında ise sıcak süt akacak.
Hayırsever vatandaşların da katkısı ile gerçekleştirilen uygulamanın ilk gününde çeşmenin musluklarından doldurduğu şerbetleri vatandaşlara ikram eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizi güzelleştirmeye ve bu şehri marka şehir haline getirmeye gayret ediyoruz. Beraberinde de Türkiye’de ve dünyada farklı güzelliklerle anılan bir şehir oluşturmak istiyoruz. Daha önce vatandaşlarımıza ‘Bu şehrin çeşmelerinden şerbet akıtacağız’ diyerek söz vermiştim. Şimdi bunun çalışmasını tamamlayarak uygulamaya başladık. Şehrimizin en büyük çeşmesinden yaz aylarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak soğuk su, limonata ve şerbet, kış aylarında da sıcak süt ikram edeceğiz. Yaz aylarında insanlarımız bu caddeden geçerken serinleyip, nefes alabilmek için şerbet ve limonatalarını içecekler. Bunların hiçbirisi bizim kendi babamızın malı değil. Şehrimizin insanlarımızın katkısı ile olan şeyler. İnşallah buradan da bir hayır dua alırsak ne mutlu bizlere. Hem işlerimiz rast gider hem de şehrimiz duaya boğulmuş olur. İşte biz bu şekilde şehrimizin iyi, güzel şeylerle anılmasını istiyoruz. Bunlar daha başlangıç. Her geçen gün şehirde farklı bir sürprize şahit olacaksınız” dedi.