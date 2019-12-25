Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak

MUŞ (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı evde kalan 13-18 yaş arasındaki kız çocukları, "Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında topladıkları malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, proje ile el becerilerini geliştiriyor ve sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çöpe atma evde değerlendir" sloganıyla topladıkları kağıt, kutu, kumaş, kapak, plastik bardak, bidon, karton ve kullanılmayan eski ev eşyalarını öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli ürünlere dönüştüren çocuklar, satışa sunacakları ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

"Projeyle çocukların öz güveni artırılıyor"

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan Proje Koordinatörü Meram Nehir, AA muhabirine, gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çocukları çeşitli sosyal sorumluluk projesine dahil ettiklerini söyledi.

Çocukların fikirleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını anlatan Nehir, şunları ifade etti:

"Çocuklarla 'çöpe atma evde değerlendir' sloganıyla yola çıktık. 13-18 yaşı arasındaki kız çocuklarımıza haftanın bir günü bu fırsatı sunduk. Onlar da topladıkları malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Her üründe onlardan bir iz bulunuyor. Hediyelik eşyalar yaptıkları için öz güvenleri artıyor ve bir araya gelip sosyalleşiyorlar. Çöpe atılacak eşyaları değerlendirip hediyelik eşyalara dönüştürüyorlar. Çocukların bu sayede çevre bilinçleri de artıyor. Su bidonundan sabunluk, ayakkabı kutusundan ekmeklik ve peçetelik yapıyorlar. Proje sonunda açacağımız sergiyle ihtiyaç sahibi ailelere maddi anlamda yardımcı olacağız."

"Ailenin ev kirasını haberi olmadan ödeyeceğiz"

Çocuklardan Sinem Çelik, atıl malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için hediyelik malzemeler yaptıklarını belirterek, "Bu ürünlerle sergi açacağız. İhtiyaç sahibi bir aile var. İmkanları olmadığı için ev kirasını ödeyemiyorlar. Sergiden elde edeceğimiz ücretle ailenin ev kirasını haberleri olmadan ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sedanur Ceyhan da ürünleri satışa sunacakları sergiden elde edecekleri gelirle maddi durumu iyi olmayan ailenin dışında bir köy okuluna da yardımda bulunacaklarını aktardı.