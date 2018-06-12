Musiki Derneğinden Ortakaraören Mahallesi'nde konser

KONYA (AA) - Seydişehir Musiki Derneği korosu Seydişehir Ortakaraören Mahallesinde konser verdi.

Şehit Mustafa Tünel Anadolu Lisesi ve Seydişehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği gecede koro programa ilahilerle başladı. Programın ikinci bölümünde ise koro ve solistler Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

Okul Müdürü Kerime Suluçay, yaptığı açıklamada, ramazan ayının son günlerinde ilçenin en uzak mahallerinden olan Ortakaraören'de vatandaşların kulaklarının paslarını silmek istediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Suluçay, "Bir ilde, ilçede sosyal etkinliklerde bulunmak zor değil. Fakat kırsal bölgelerimizde insanlarımızı farklı etkinliklerle buluşturmak lazım. Bunun için böyle bir etkinlik düzenledik. Bizi misafir eden ve konserimizi ilgiyle izleyen mahalle halkına teşekkür ediyorum." dedi.