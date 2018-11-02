MÜSİAD'dan AK Parti'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, bir sivil toplum kuruluşu olarak iş dünyasıyla ilgili hassasiyetlerinden dolayı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in geçtiğimiz günlerde verdiği brifinge değinen Olgunharputlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığı hizmetleri anlattı. Kullandığımız hizmetlerin aslında hayatımıza ne kadar etki ettiğini hissettik. Büyükşehir belediyesinin sadece ulaşım noktasında değil sadece alt yapı noktasında değil üst yapıda da eğitim ve kültür alanında da çok başarılı işler yaptığını biliyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fırsat buldukça kendisinin de sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret ettiğini ifade eden Çopuroğlu, kapılarının bu kuruluşlara her zaman açık olduğunu kaydetti.