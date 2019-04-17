İSTANBUL (AA) - Sanatçı Emire Konuk Közberi'nin "Şimdi ve Sonsuzluk" isimli sergisi MÜSİAD Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluştu.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) açıklamasına göre, sergi açılışına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, MÜSİAD Eğitim Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz ve sanatçı Emire Konuk Közberi'nin yanı sıra sanatçının dostları ve sevenleri katıldı.



Açılışta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın ekonomi ve sanayi alanlarının yanı sıra eğitim, spor, kültür ve sanat gibi alanlarda da birçok projeye imza atan, bu dalların gelişmesi adına çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getirdi.



Kaan, geçmişten bu yana Türk kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal alanda itibar görmesi adına faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bu doğrultuda ilk olarak saygıdeğer sanatçımız Emire Konuk Közberi’nin 'Şimdi ve Sonsuzluk' sergisini MÜSİAD'da sanatseverlerle buluşturduk. Bundan sonraki süreçte de sergi faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu vesileyle bu sergide emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



- Sergi gelirlerinin yüzde 80'ini Suriyeli çocuklara



Sanatçı Emire Konuk Közberi ise eserlerinde zaman ve mekandaki sonsuzluğa ve insan zihninin kavramsal ve duygusal algılama biçimlerini anlatmaya çalıştığını ifade ederek, "Hayatı bölük bölük yaşıyoruz, anda yaşıyoruz ama bunun bütünle bağlantısını çoğu zaman kaybediyoruz. Bütünle olan bağlantıyı yakaladığımız zaman farkındalık oluyor ve kendimizi yaşamaya başlıyoruz. Buna dikkat çekmek istedim." değerlendirmesinde bulundu. Közberi, sergide 7 eserin yer aldığını belirterek, 3 eserde sema ayininde yaşanan duyguları, diğerlerinde ise sonsuzluk, teklik, kavram ve duygu ilişkisini ele aldığını dile getirdi.

Sanatseverleri soyut, felsefi ve kavramsal derinliği olan eserlerin beklediğini ifade eden Közberi, sergi gelirlerinin yüzde 80'ini Suriyeli çocuklara bağışlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Farklı yıllarda farklı yerlerde sergiler açtım. Eserleri üretirken çok planlama yapmıyorum, yaptıktan sonra genelde kendi hayatımla ve sanata bakışımla yorumluyorum. Kahve falı gibi benim eserlerim, kahve falı kendiliğinden oluşur, baktıkça yorumlarsınız."

MÜSİAD Eğitim Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz de geçmiş yıllarda derneğin kültür sanat faaliyetleri konusunda raporlar yayımladığına dikkati çekerek, "Biz bu binayı MÜSİAD'ın kültür sanat dünyasına da katkısı bulunması amacıyla geniş bir mekan olarak tasarladık. İlk sergimizi biraz farklı konseptte açtık. Bugünkü sergimizi çağdaş sanatta modern insanın manevi yolculuğunu çağrıştıracak şekilde yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Öte yandan söz konusu sergi, 11 Mayıs'a kadar görülebilecek.





