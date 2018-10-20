MÜSİAD, Türkiye-Çin iş birliğini perçinleyecek

PEKİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye'nin Çin ile gelecek hedeflerinin aynı olduğunu belirterek, "MÜSİAD olarak iki ülkenin daha çok yakınlaşması ve birlikte büyük projelere imza atmasına ticari katkı sağlamak amacıyla bütün gücümüzle çalışacağız." dedi.

MÜSİAD Çin heyeti, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Uyar başkanlığında, başkent Pekin'de bulunan ve Çin’in iki büyük ticaret birliğinden biri olan Çin Makine ve Elektronik Ürünleri İthalat ve İhracatı Ticaret Odası’nı (CCCME) ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde yapılan toplantıda, Türkiye’nin, Çin’in tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması hedefiyle 5 yıl önce başlattığı Kuşak ve Yol projesinin doğal ortağı olduğu, 4 saatlik uçuşla yaklaşık 57 ülkeye ulaşım sağladığı ve stratejik öneme sahip olduğu kaydedilerek, iki ülke arasında ortak yatırım ve iş birliği projeleri ele alındı.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, “Çin ile gelecek hedeflerimiz aynı. MÜSİAD olarak iki ülkenin daha çok yakınlaşması ve birlikte büyük projelere imza atmasına ticari katkı sağlamak amacıyla bütün gücümüzle çalışacağız.” dedi.



Derneklerinin dünyanın 209 noktasına ulaşan temsilcilik yapılanmasında Çin’in büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Uyar, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Hong Kong gibi çeşitli şehirlerde MÜSİAD Genel Merkezine direkt bağlı temsilciliklerinin bulunduğunu söyledi.Uyar, derneklerinin Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayacak her işte gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, “Bu bağlamda Çin, bizim en çok önem verdiğimiz ülkelerin en büyüğü.” ifadelerini kullandı.

“Çin’in 40 yılda çok gayretli bir çalışmayla ulaştığı başarı modelini örnek almak istiyoruz. Çinli firmaların ülkemize daha çok yatırım yapmaları için öncülük etmek ve Çinli dostlarımızın ülkemize geldiklerinde kendilerini evlerindeki gibi hissetmelerini sağlamak için projeler üretiyoruz." diyen Uyar, Türk firmalarının dünyanın en büyük pazarlarından olan Çin'e daha çok ihracat yapabilmesi konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiğini vurguladı. Uyar, bu minvalde Türk şirketlerinin bu bölgeye daha çok ihracat yapmasına destek olacak bir ticari platform üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

MÜSİAD’ın kurma aşamasında olduğu Yatırım ve İhracat Platformu'nun, Türkiye’deki tüm yatırım projeleri için Çin’den yatırımcı ve finansman bulunmasını, yatırım gerçekleşene kadar proje yönetimi yaparak işin sonuçlanması sağlaması hedefleniyor.

Platformun ayrıca Türk firmalarına Çin'e ihracat için danışmanlık hizmeti vermesi planlanıyor. MÜSİAD'ın Türkiye’de 81 ilde ve dünyada 79 ülkede 209 noktasında temsilcilikleri bulunuyor.