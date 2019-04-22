MÜSİAD, Latin Amerika'da güçlenmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Venezuela, Meksika ve Kolombiya’dan sonra Şili’de de temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Diplomasisi" vizyonu doğrultusunda küresel ölçekte şube ve temsilcilik sayısını artırmaya devam eden dernek, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle şube ve temsilcilik sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.



2019’u "Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı" ilan eden MÜSİAD, Venezuela, Meksika ve Kolombiya’dan sonra Şili’de de temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD, 94 ülkede 224 nokta temsil noktasına ulaştı.







- "MÜSİAD olarak bu bölgede etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın son yıllarda Güney Amerika’ya yönelik özel bir gayret içerisinde olduğunu, bu bağlamda teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.



Latin Amerika’nın 550 milyonu aşkın nüfusu, 2 trilyon doları aşkın GSYH ve 700 milyar dolarlık ticaret hacmi ile çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kaan, MÜSİAD olarak bu bölgede etkin bir rol oynamayı hedeflediklerini aktardı.



Türkiye ile Şili arasındaki ticari ilişkilerin her geçen yıl daha da iyileştiğini belirten Kaan, bu yılın ocak-şubat aylarında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 78 milyon dolara ulaştığını ve MÜSİAD’ın temsilcilikler aracılığıyla bu potansiyeli artıracağını kaydetti.





- "Küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam edeceğiz"







MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan da MÜSİAD’ın "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye 2019 yılında da devam edeceğini ve hedeflerinin 2019’un ilk çeyreğinde 100 ülkede temsil noktasına ulaşmak olduğunu bildirdi.



Libya temsilcilik ofisinin açılmasıyla MÜSİAD’ın dünyada 224 noktada temsil edildiğini aktaran Bostan, teşkilatlanma faaliyetlerinin yanı sıra bu teşkilatlar aracılığıyla Türkiye dış ticaretinin gelişmesi noktasında çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.





- "2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı” ilan ettik”







MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ise Türkiye ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ve bölgeye verdiği önemle gitgide önem kazandığını belirtti.



MÜSİAD olarak Latin Amerika açılımı başlattıklarını, bu kapsamda 2019'u "Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Uyar, bu çalışmaların başlangıcı olarak öncelikle Venezuela temsilciliği açılışını yaptıklarını, son olarak da Şili’de temsilcilik açılışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.



MÜSİAD Şili Temsilcisi Selami Kurşun, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.



Kurşun, Türkiye ile Şili arasındaki ticaret hacminin halihazırda yeterli seviyede olmadığını, Türkiye’nin ülkeye ihracatının istenilen seviyeye ulaşmadığını, bunun geliştirilmesi noktasında önemli projelere sahip olduklarını aktardı.



