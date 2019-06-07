MÜSİAD Diyarbakır, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda camii açıyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiğin kullanımı için cami inşa etti.
MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD, Türkiye’nin kalkınması, bölgesinde huzurun sağlanması ve toplumsal barışın hakim kılınması adına yurt içi ve yurt dışında birçok yardım kampanyası ve sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.
Bu bağlamda, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Komando Camii inşa edildi.
Selçuklu klasik yapı mimarisi ve Türklerin kullandığı sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen camiinin açılışı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.