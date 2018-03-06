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Mursi'yi ziyaret hakkı ertelendi

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin hapishanede ziyaret edilebilmesi için açılan davanın duruşması 17 Nisan'a ertelendi.

06 Mart 2018 Salı 20:16
Mursi'yi ziyaret hakkı ertelendi
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KAHİRE (AA) - Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi tarafından hapishanede ziyaret edilebilmesi için açılan davada kararın açıklanması 17 Nisan'a ertelendi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, askeri darbenin ardından gözaltına alındığı 2013 yılından bu yana ailesi ve avukatı tarafından birkaç kez ziyaret edilmesine izin verilen Mursi için İdari Yargı Mahkemesine açılan davanın duruşmasında kararın açıklanması 17 Nisan'a bırakıldı.

Bunun yanı sıra gazetecilere açıklama yapan Mursi ailesinin avukatı Muhammed ed-Dimati, "Mursi'ye ziyareti engelleyen kararın kaldırılmasını talep ettik. Bu durum, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır." dedi.

Mursi'ye gözaltına alındığı 2013'ten beri yalnızca 3 defa ziyaret izni verildi. Ziyaretlerin ilki 2013'te yapılırken, diğer ikisi 2017'de gerçekleştirildi.

Mısır'da her mahkuma en az ayda bir defa ziyaret hakkı tanınıyor.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Ayşe Sümeyra Aydoğdu

Anahtar Kelimeler:
DarbeDimatiDünyaMısırMursi
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