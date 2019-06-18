Mursi için gıyabi cenaze namazı

BURSA (AA) - Hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'da tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından İl Müftüsü İzani Turan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırılarak Mursi için okunan hatimlerin duası yaptırıldı.

Namazdan önce katılımcılara seslenen Turan, Muhammed Mursi'nin sadece Mısır'ın cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda bir misyonun temsilcisi olduğunu söyledi.

Turan, "Mursi aynı zamanda Osmanlı ve Müslümanların, Türkiye'nin iyi bir dostuydu. Ümmetin derdiyle dertlenen iyi bir mümindi. İyi ki Türkiye'miz var. Allah varlığımızı, devletimizin bekasını daim etsin ve bizi birlikten ayırmasın." dedi.

- Eskişehir

Eskişehir kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Mursi'yi şehit olarak niteleyen Karadaş, "Bu olay uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumluları yargı önüne çıkarılmalı. Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı." ifadelerini kullandı.

- Balıkesir

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından Zağnos Paşa Camisi'nde kıldırılan gıyabi cenaze namazına, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar saf tuttu.

STK'lar adına basın açıklaması yapan Ersin Güçlü, her türlü olumsuz şart ve sıkıntılı süreçte dahi haktan yana olarak yaşamak ve ölmenin insan için en şerefli lütuf olduğunu dile getirerek, "Mısır yöneticilerine, ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız. Merhum Muhammed Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet, başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan), İslam milletine sabırlar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam da Muhammed Mursi'nin, "zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü" ifade etti.

- Kütahya

Kütahya'da tarihi Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, namaz önce yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi’nin onurlu bir hayat yaşadığını vurguladı.

Mursi'nin dik duruşuyla mümince bir tavır sergilediğini anlatan Hazırlar, şunları kaydetti:

"Muhammed Mursi son anına kadar cihat nasıl yapılır, bütün insanlara öğretti. Mahkeme salonlarındaki insanlara hep, 'Biz savaş istemiyoruz, biz sadece insanlık için hayır istiyoruz, barış ve esenlik istiyoruz' diyerek tavrının haktan, hakikatten, adaletten, barıştan yana olduğunu ortaya koydu. Mahkemedeyken ve hapishanedeyken de Allah'ın kelamını okumaya devam etti. Onlara dedi ki 'Bize Allah yeter.' Bütün insanlığa, aslında sığınılacak yegane mercinin Allah olduğunu öğretti. Bugün mazlumun, mağdurun, hakkın ve hakikatin yanında olan Anadolu insanı da bu onurlu duruşu vefa ile anmak üzere gıyabi cenaze namazı kılıyor."

Namaz sonrası Kütahya Sivil Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban da Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyerek bütün Müslümanları birlik olmaya çağırdı.

- Bilecik

Bilecik'te, Kayıboyu Camisi'nde Vali Bilal Şentürk, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

AK Parti Bilecik İnsan Hakları Başkanlığı adına basın açıklamasını okuyan partinin Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Bizleri en derinden yaralayan, İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." diye konuştu.

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şemsettin Yıldırım da katılımcılara hitap etti.

- Yalova

Yalova İHH İnsani Yardım Derneğince düzenlenen etkinliğe katılanlar, Merkez Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namaz öncesinde konuşan İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, şu ifadeleri kullandı:

"Nice haksızlıklara maruz kalmış, hakikaten son nefesine kadar asla dininden, imanından taviz vermemiş ve hepimizin mümin olarak, vahit olarak bildiğimiz, takdir ettiğimiz, tasdik eylediğimiz böyle bir kardeşimizdi ama dünyada uygulanan maalesef bir zulüm siyaseti var. Dünya, Müslümanların hakikaten bildiği manada kendi ülkede yaşamalarına çok razı değil. Kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanlar sanki kendi ülkelerinde yaşamaya hakları yokmuş gibi bu duruma getirmeye çalışıyorlar. Yüce Rabbim hepimizin yardımcısı olsun."

Gıyabi cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi.