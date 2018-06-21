Münbiçli aşiretlerin Türk askerine desteği büyüyor

ANKARA (AA) - Münbiç'teki Damalha ve Tay aşiretleri de Türk askerinin Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini desteklediklerini açıkladı.

İki aşiret de yaptıkları ayrı yazılı açıklamalarda, "Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'e girip güven ve istikrar sağlamasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamalarda, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkması ve yönetimin yerel halka devredilmesi gerektiği belirtildi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. Daha önce de ilçenin en büyük aşireti Elbubanna ve aşiretlerin birleşerek oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerine desteklerini açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçenin YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde, 18 Haziran'da ilk, dün ise ikinci devriye görevini icra etmişti.

Muhabir: Mohamad Misto