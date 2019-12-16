Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık oldu
İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bora Işık atandı. Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, 15 yılı aşkın süredir çeşitli şirketlerde...
İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bora Işık atandı.
Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, 15 yılı aşkın süredir çeşitli şirketlerde dijital pazarlama, strateji ve iş geliştirme alanlarında liderlik yapan Bora Işık, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Multinet Up'ın pazarlama faaliyetlerini yönetecek.
2014'te n11.com şirketinde Pazarlama Direktörü görevine getirilen Işık, 2018'de Avansas.com'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak kariyerine devam etti. Buradaki görevinin ardından TatilBudur.com'da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Işık, Kasım 2019'dan itibaren Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.
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