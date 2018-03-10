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Mülteci ve sığınmacı kadınlardan "kadın bohçası"

- Çeşitli illerde yaşayan mülteci ve sığınmacı kadınlardan oluşan yaklaşık 1600 kişilik grup, sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Kapadokya'da 50 metre uzunluğundaki "kadın bohçası"nı sergiledi

10 Mart 2018 Cumartesi 18:28
Mülteci ve sığınmacı kadınlardan
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NEVŞEHİR (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD) organizasyonu ile farklı şehirlerde yaşayan mülteci ve sığınmacı yaklaşık 1600 kadın, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu yıl "Kadınlar güçlüdür" temasıyla gerçekleştirilen Kapadokya kadın buluşması etkinliğine, Nevşehir, Gaziantep, Konya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Aksaray, Yozgat, Osmaniye ve Mersin'de yaşayan sığınmacı ve mülteci kadınlardan oluşan yaklaşık 1600 kişi katıldı.

Etkinlikte, kadınların yaşadığı sorunlara dikkatin çekilmesi amacıyla önceden hazırlanan, üzerinde çeşitli resim ve mesajların bulunduğu 50 metre uzunluğundaki "kadın bohçası" sergilendi.

SGDD Kadın ve Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Seda Dolaner, Avanos amfitiyatro alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, farklı ülke vatandaşı kadınları bir araya getirerek sorunlarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Dolaner, "Hem kadınların yaşadığı ortak sorunlara dikkati çekmek hem de kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için etkinliği gerçekleştirdik. Kadınları ortak bir zeminde bir araya getirmenin yanı sıra eşsiz güzelliklerle karşılamayı da hedefleyerek, programımızı Kapadokya'da düzenledik." dedi.

Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
11. Kapadokya Kadın BuluşmasıAvanosNevşehirSığınmacılar Ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
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