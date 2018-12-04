Mülkiyenin 159. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Özkan, "SBF, vatan ve millet sevgisi, demokrasi, ulusal egemenlik ve çağdaşlama ilkesiyle yurdumuzu aydınlatmaya devam etmektedir." dedi.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) 159. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fakültenin Aziz Köklü salonunda tören düzenlendi.

Keman ve piyano dinletisiyle başlayan programda konuşan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Özkan, Mülkiyenin Türkiye'nin kurulmasında ve kalkınmasında öncü rolü üstlendiğini söyledi.

SBF'nin ilk günkü heyecan ve idealizmle yoluna güçlenerek devam ettiğini ve marka olduğunu belirten Özkan, "Bünyesinde yıllarca nice bürokratlar, siyasetçiler, yazarlar ve en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini geleceğe daha parlak ışıklıklarla, geliştirerek aktaran pek çok değerli bilim insanı bu kurumda yetişerek ışık oldu. SBF, vatan ve millet sevgisi, demokrasi, ulusal egemenlik ve çağdaşlama ilkesiyle yurdumuzu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Özkan, Türk devlet geleneğinin en önemli ve itici gücü olarak bürokrasinin oluşumu, gelişimi ve dönüşümü sürecinde etkin rol oynayan Mülkiyenin 159. kuruluş yıl dönümünün tüm Türkiye'ye ve tüm Mülkiyelilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Mülkiye, vefadır"

SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik de Mülkiyenin Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi olduğunu, Türkiye'nin batıya yüzünü döndüğü ilk yıllarda çağdaş yönetim misyonunun kurulmasını üstlendiğini aktardı.

Çelik, Mülkiyelilerin ülkesinden öğrendiği tüm birikimlerini yine ülkesinin gelişmesi için kullandığını vurgulayarak, "Mülkiye, vefadır. Biz kendimizi hayata cömertçe hazırlayan bu kuruma hep borçlu hissederiz. Bu fakülteden mezun olarak ayrılanlar, gerçekte bizden hiç ayrılmazlar. Her fırsatta bu kuruma bir şekilde katkı sağlamaya, bizimle birlikte olmaya çalışırlar." ifadesini kullandı.

Öğrenciler adına Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Tuğçe Doğru, 50. yıl mezunları adına ise Sudi Karaismailoğlu da birer konuşma yaptı.

Programa, fakültenin öğretim üyeleri, mezunlardan Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sina Akşin, eski milletvekili Uluç Gürkan ve öğrenciler katıldı.

