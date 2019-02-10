Mülkiyeliler Birliğinin tarihi misafirhanesi Kültür Merkezi olarak yenilendi

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince yenilenen Mülkiyeliler Birliği Misafirhanesi Mülkiye Kültür Merkezi adıyla hizmete girdi.

Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde yer alan Mülkiye Kültür Merkezi'nin açılışı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Taşdelen, binanın daha önce birçok sanatçı ve siyasetçiyi ağırlayan bir misafirhane olarak kullanıldığını ve binanın uzun süredir kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.

-"Kızılay’ın böyle mekanlara ihtiyacı var"



Taşdelen, “Bir Mülkiyeli olarak böylesine önemli bir binayı yeniden Mülkiye’ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kızılay’ın böyle mekanlara ihtiyacı var. Bu yapıyla kentin göbeğinde yeni bir kültür ve sanat merkezi kazandırmış olduk." dedi.



Aslına uygun olarak yeniden inşe edilerek tam donanımlı bir kültür merkezine dönüştürülen Mülkiye Kültür Merkezi'nde sanal kütüphane, okuma salonu, konferans salonu, stüdyo ve sanatsal faaliyetlerin düzenleneceği atölyeler yer alıyor.