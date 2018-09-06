Mülkiye Kültür Merkezi yapımında sona gelindi

ANKARA (AA) - Kültür merkezine dönüştürülen Mülkiyeliler Birliği binası, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin Yüksel Caddesi'ndeki misafirhanesi, Çankaya Belediyesince yapılan düzenleme ile kültür merkezine dönüştürüldü.

Kültürel hazine niteliğindeki binanın korunmasını ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan protokol ile bina aslına uygun şekilde yeniden yapıldı. Dış görüntüsüne sadık kalınarak yapılan yenileme işleminde iç mekanlarda birtakım genişletme çalışmalarına gidildi.

Proje kapsamında giriş katta sergi salonu ve kafe, birinci katta sanal kütüphane ve okuma salonu, ikinci katta 110 kişilik konferans salonu, üçüncü katta sanatsal faaliyetlerin olacağı atölyeler ve stüdyo yer alacak.

Stüdyoya, yakın zamanda hayatını kaybeden yazar, çevirmen ve yayıncı Oktay Etiman'ın ismi verilecek. Birçok aydın, yazar, siyasetçi ve sanatçıyı ağırlayan yapı, yenilenen haliyle yeniden birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kültür merkezinin faaliyetlerinin yakın zamanda başlayacağını bildirdi.