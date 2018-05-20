Mühürlü iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce de kumar oynandığı için mühürlenen iş yerine yapılan operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 53 kişiye 227'şer lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip de uygulama sırasında Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine elde edilen istihbarat doğrultusunda operasyon yaptı.

Operasyonda, mühürlü binada kumar oynadıkları belirlenen 53 kişi hakkında 227'şer lira para cezası uygulandı, iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

İş yerindeki tombala makinesi ve kumar malzemelerine de el konuldu.

Bu arada yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı.