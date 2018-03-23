Mühürlü iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce de aynı gerekçeyle mühürlenen iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye, 227'şer lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde denetim yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine, ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, mühürlü binada kumar oynadıkları belirlenen 65 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 65 kişi, 227'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı.

İş yeri sahibinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.