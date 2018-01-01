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Mühürlü dernek binasında kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce de aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 75 kişiye, 227'şer lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri...

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:36
Mühürlü dernek binasında kumar oynarken yakalandılar
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce de aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 75 kişiye, 227'şer lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, mühürlü dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 75 kişi ile 1 dernek yöneticisi gözaltına alındı, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 75 kişiye, 227'şer lira para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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CezaEskişehirKumarMühür
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