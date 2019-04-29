SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve başlayan merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayhan, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Muhtarlığın kadim bir müessese olduğunu belirten Ayhan, "Muhtarlık, vatandaşın devlete açıldığı ilk kapıdır. Bu kapının güzellikle, sempatiyle, güler yüzle açılması lazım. Bunu başarabilirseniz devamlılığınız ve sürdürebilirliğiniz çok iyi olur. Hizmet etmek önemli ama gönüle hizmet götürmek çok daha önemli. İlişkileriniz çok iyi olsun. Vatandaşın gönlüne giremeyen hiçbir siyasetçi, hiçbir yöneticinin devamlılığı mümkün değildir. Yeni dönemde buna göre hareket etmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtarların köyüne hakim olmasını isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Muhtar, herkese eşit davranarak karar mekanizmaları ile olan iletişimini çok iyi sağlamalı. Meclis üyeleri ile diyaloğunun çok iyi olması lazım. Onları görmeden ve yok sayarak hareket etmem mümkün değil. Belediye ve Özel İdare ile olan ilişkiler çok önemli. Çağınızı iyi okursanız devamlılığınız olur. Sorunları yıllara yayın, her şeyi bir senede bitirmeye çalışmayın, bunun telaşına düşmeyin. Önceliklerinizi iyi belirleyin ve yıllara yayın. Her şeyi aşama aşama yapın. Yolunuz bahtınız açık olsun. Maşallah güzel bir birlikteliğimiz var."

Muhtarlardan mahallelerdeki metruk binalarla ilgilenmelerini de isteyen Vali Salih Ayhan, "Yıkılması gerekenleri yıkacağız. Yıkamadıklarımızın da güvenliğini almak zorundayız. Zaman zaman bir araya gelmeye devam edeceğiz ve her şeyi konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, merkez il genel meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ile Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.