Muhtarlığın ramazan yardımları

YOZGAT (AA) - Sorgun'un Yeni Mahalle muhtarlığı tarafından ramazan dolayısıyla dar gelirli ailelere gıda yardımı yapılıyor.



Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Taşkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda mahallede bulunan dar gelirli ailelere gıda yardımı yapıldığını belirtti.



Hayırsever vatandaşlar kanalıyla oluşturdukları yardımların, yaklaşık 15 yıldır dağıtıldığını ifade eden Taşkan, "Ramazan boyunca mahallemizde tespitini yaptığımız 30 dar gelirli aileye 3 bin 600 pide, bunun haricinde 100 aileye 7 bin liralık alış veriş kartı verdik. Bu kartı alan vatandaşlarımız, daha önce anlaştığımız marketle kart üzerinde yazan meblağ kadar alış veriş yapabilecekler. Yine çeşitli kamu kurum ve yardım kuruluşlarından, hayırsever vatandaşlardan temin ettiğimiz gıda paketlerini de bu durumda olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.



Başkan Taşkan ayrıca gerek yurt içinden olsun, gerekse yurt dışından olsun yardım yapan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.