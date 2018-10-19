"Muhtarlığa doyamadan şehit oldu"

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Kazan ilçesinin Ahi Mahallesi muhtarı oğlu şehit düşen Yurdagül Anar, büyük bir destekle göreve gelen evladının, projelerini gerçekleştiremeden genç yaşta hayata gözlerini yummasının üzüntüsünü yaşıyor.

Kazan ilçesinin Ahi Mahallesi muhtarı Ali Anar (35), 15 Temmuz gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına koşan vatandaşlardan biriydi.

15 yaşındaki oğlu Hüseyin ve çok sayıda vatandaş ile üsse giden Anar, darbecilerin kurşunuyla alnından vurularak şehit oldu. Anar, geride en küçüğü 4,5 en büyüğü 15 yaşında, 6 yetim ve 35 yaşındaki eşi Nuray Anar'ı bıraktı.



Şehidin annesi, babası ve sevenleri, şehit muhtar Ali Anar'ı anlattı.

- "Çocuğum keşke yaşasaydı"

Şehidin 57 yaşındaki annesi Yurdagül Anar, 15 Temmuz günü kaybettiği oğlunu çok özlediğini söyledi.

Oğlunun şehit düştüğü günü unutamadığını belirten Anar, "Çocuğum keşke yaşasaydı da boynuna sarılsaydım." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin evinde Kur'an-ı Kerim okudu

Anar, oğlunun şehit olmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada yemek yediklerini anımsatan Anar, "Cumhurbaşkanımız, 'Benden ne isteğiniz var' diye sordu. Ben de 'Yavrumun evine gelip, onun oturduğu köşede oturup, Kur'an-ı Kerim okumanızı istiyoruz' dedim. Sağ olsun kırmadı, geldi. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımız, 'Her zaman arkanızdayız' diyerek bizi teselli etti." diye konuştu.

- "Yavrumun hevesi kursağında kaldı"

Anne Anar, oğlunun muhtarlık için aday olma sürecini, "Bir gün yanıma gelerek 'Anne ben muhtar olmak istiyorum, sence olayım mı diye sordu. Ben de 'Oğlum sen bilirsin, olmak istiyorsan ol' dedim." sözleri ile aktardı.

Oğlunun muhtar seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattığını dile getiren Anar, "Çok hevesliydi. Muhtar olmaya karar verince, çok hazırlık yaptık. Mahallelilere yemek verdik. Sağ olsun komşular da destek çıktı. Açık ara farkla muhtar oldu ama uzun sürmedi. Yavrumun hevesi kursağında kaldı." ifadelerini kullandı.

- "Herkes çocuğumdan memnundu"

Baba Hüseyin Anar da mahallelinin oğlunu sevdiğini belirterek, "Çocuğumdan herkes memnundu. Hatırı sayılırdı. Yaklaşık 26 ay muhtarlık yaptı. Köye çok faydalı oldu. Keşke memleketimde böyle şeyler olmasaydı. Yapacak bir şey yok, ömrü bu kadarmış." dedi.

- Sevenleri Ali Anar'ı anlattı

Şehidin akrabalarından Emet Ahi ise Ali Anar'ın çok iyi niyetli biri olduğunu söyledi.

Şehit Anar'ın mahallelilerin kalbini hiç kırmadığını vurgulayan Ahi, "Muhtarlığı çok severek yapıyordu. Halk insanıydı. Mahallemize çok şey yapmak istedi. Bana, 'Çok hayallerim var, çok şey yapmak istiyorum.' derdi. Ailesiyle de çok mutlu bir yaşantısı vardı." şeklinde konuştu.

Fethiye Köylüoğlu da mahallelilerin Ali Anar'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Çok iyi muhtarlık yaptı. Mahallelileri mutlu edecek hizmetlerde bulundu. Gücünün yettiğini yapmaya çalıştı ama hevesi yarım kaldı." ifadelerini kullandı.