KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yaptıkları görevlerin önem ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak muhtarların değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Kırşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz öncülüğündeki heyet, Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Vali Akın, bir süre önce vefat eden Yenice Mahallesi Muhtarı Veli Cihan’a Allah’tan rahmet diledi.

Muhtarların yaptığı görevi önemsediklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Muhtarlar, yerel demokrasinin en önemli temsilcileridir. Devletin yönetim idaresi muhtarlardan başlar. Vatandaşlarımızın devlete açılan kapısıdır. Dolayısıyla vatandaşla devlet arasındaki en önemli köprü vazifesi görenler muhtarlardır. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını bizlere iletirler, bizler de bu sorunlara birlikte çalışarak çözümler üretiriz. Yaptıkları görevlerin önem ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak, muhtarlarımızın değerini iyi anlamalıyız. Toplumla birebir çalıştıkları için görevleri kutsaldır. Yapmış olduğunuz ve yapacağınız hizmetlerden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum."

Vali Akın, daha sonra 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen yemekli toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıya Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de katıldı.