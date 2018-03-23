Muhtarlardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

SİVAS (AA) - Akıncılar ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında topladıkları parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Muhtarlar Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için aralarında kampanya başlattı.

Toplanan para Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.

Kaymakamı Akın Karagöz, muhtarlarla Öğretmenevi lokalinde muhtarlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Devletimiz çok güçlü bu tür yardımlara ihtiyacı yok ama muhtarlarımızı bu davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Burada yapılan nakdi desteğin meblağı önemli değil, burada ki tek şey halkımızın TSK'nın arkasında güç olarak kendini göstermesidir." dedi.