Muhtarlardan Vali Meral'e ziyaret

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay ve beraberindeki muhtarları makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Meral, muhtarlarla bir süre görüşerek, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Muhtarların, seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. İlimiz ve ilçelerinde görev yapan tüm köy ve mahalle muhtarlarımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli görevleri başarı ile yürütmeye devam etmektedir. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum."