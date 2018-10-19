Muhtarlardan Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ile muhtarları makamında kabul etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhtarlar Günü kutlamalarına sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan muhtarlar, daha sonra Vali Kamçı'yı makamında ziyaret etti.



Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlara her zaman ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, tüm muhtarların gününü kutladı.



Muhtarların devletin en ücra köşenin temsilcileri olduğunu ifade eden Vali Kamçı, bulundukları yerde devleti ve milleti temsil ettiklerini belirtti.



Mahalle muhtarlarının fonksiyonlarının azalmış gibi görünse de hala mahallelerin huzuru ve güvenliği açısından önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Vali Kamçı, "Muhtarlar, güvenlik güçlerine yardımcı olması adına üzerine düşen görevleri hala devam ediyor. O anlamda muhtarların kulakları iki kat, gözleri on kat çalışmalı. Mahallelerde neler oluyor haberdar olmalılar. Güvenlik güçleri başta olmak üzere devletimizin ilgili makamları ile ilgi ve alakaları devam etmeli." dedi.



Burul ise vatanın her köşesinde bulunan muhtarların devletine ve milletine hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı'ya teşekkür etti.



Ziyarette İdare ve Denetim Müdür Vekili Necip Gökçek de hazır bulundu.



