Muhtarlardan Vali Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ve beraberindeki heyet, Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gül, muhtarlık sisteminin cumhuriyetten daha eski olduğunu ve giderek daha da güçlendiğini belirtti.

Muhtarlarla birlikte vatandaşlara hizmet ettiklerini aktaran Gül, "Her 19 Ekim'de muhtarlık sisteminin varsa aksayan yönleri gündeme geliyor, hem de çıta her geçen gün yükseliyor. Bunlarda muhtarın ve sizlerin emeği çok büyük." ifadesini kullandı.

Koç ise 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edildiğini ve bu yıl 3'üncüsünün kutlandığını hatırlatarak, en iyi hizmet için gayret ettiklerini kaydetti.

Ayrıca Koç, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenecek programlar hakkında Gül'e bilgi verdi.