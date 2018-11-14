Muhtarlardan Aydın'a teşekkür ziyareti

SİVAS (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 42. İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapan Sivas Muhtarlar Derneği yönetimi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret ederek muhtarların Sivas buluşmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Aydın, programa katılan misafirlerin bu sayede Sivas'ı tanıma fırsatı bulduğunu belirtti. Katılımcıların Sivas'ı örnek bir şehir olarak lanse ettiklerini dile getiren Aydın, "Şehrimizin dışarıdaki imajı adına bu tür programlar çok önemli. Diğer taraftan 'Sivas'ın dünü, bugünü, yarını' konulu programdı. İnsanlardaki imaj Sivas'ın dünü. Ancak geldiklerinde Sivas'ın bugününü gördüler, hayran kaldılar." ifadelerini kullandı.

Aydın, programa katılan bir muhtarın, 'Başkanım bazı belediyeler, Avrupa şehirlerini gezmek için gidiyorlar, benim tavsiyem gelsinler Sivas'ı gezsinler.' şeklindeki sözlerini de anımsatarak, "Bunlar güzel şeyler, Sivas'ın çok büyük mesafeler kat ettiğini zaten biliyorum. Bunu sadece bizim bilmemiz yetmiyor, bunu tanıtmamız gerekiyor. Bu anlamda şehrimiz pozitif imajını artırarak devam ettirecektir. Turizm potansiyelini her geçen gün artıracaktır. Biz de zaten bunu başarmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sivas Muhtarlar Derneği ve İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Duran Koç ise program kapsamında muhtarlara Sivas'a yapılan hizmet ve projeleri yerinde gezdirdiklerini kaydetti. Koç, programa katkılarından dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.







