Muhtarlar imar barışıyla ilgili bilgilendirildi

NİĞDE (AA) - Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce muhtarlara imar barışıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Niğde'de bir otelde düzenlenen toplantıya, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, imar barışıyla ilgili geniş kapsamlı bilgi verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, programda yaptığı konuşmada, imar barışıyla mevzuatına aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulmak istendiğini belirterek, "Bu yasal düzenlemedeki hedef ise vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Tuzcuoğlu ise, Türkiye'nin şehirleşme süreciyle ilgili slayt eşliğinde geniş bir sunum yaptı.

