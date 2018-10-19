Muhtarlar Günü kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zara ilçesinde Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğince düzenlenen programda, ilk olarak Zara Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sayın, buradaki konuşmasında, "Devletimizin muhtarlara verdiği önem, yapılan iyileştirmeler önemli adımlardır. Sizler, devletin vatandaşa, vatandaşın da devlete ulaşacağı ilk kapısınız." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da muhtarların halkın teveccühü ile göreve geldiklerini belirterek, "Devletimiz, yayımladığı genelge ile muhtarlarımıza haklarını verdi." ifadesini kullandı.

Dernek Başkanı Zeki Şimşek ise "Derneğimizde önemli bir birlikteliği sürdürmekteyiz. Bu birlikteliklerimizin böylesine güzel bir günle taçlandırılmış olması bizleri ziyadesiyle onurlandırdı. Önümüzde bir seçim dönemi var. Her zaman ılımlı ve yapıcı bir üslupla, dostluk ve kardeşlik içerisinde seçim dönemini tamamlamayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 25 yıl ve üzerinde muhtarlık görevini sürdüren muhtarlara plaket verildi.

- Ulaş

Ulaş ilçesinde düzenlenen programda Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneği olduğunu dile getiren Seyhan, "Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte, hem hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetindedir." diye konuştu.

Törenin ardından Seyhan ve muhtarlar, Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Öte yanda Ulaş Kaymakam Vekili Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak da dernek binasında muhtarları ziyaret ederek, Seyhan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dalak, ziyarette yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.