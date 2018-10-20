Muhtarlar Günü kutlanıyor

SİVAS (AA) - Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şarkışla'da Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, düzenlenen programda 113 muhtar için pasta kesildi.

Kaymakam Akif Pektaş, programda yaptığı konuşmada, muhtarlara emniyet ve asayiş konularında uyarılarda bulunarak "Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında lütfen bu konuda duyarlı olalım. Köylerde satış yapılmasına kesinlikle Kaymakamlığımızın bir müsaadesi yoktur. Bu gibi durumların yaşanması halinde mutlaka emniyete veya jandarmaya bildirilsin." ifadesini kullandı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve daire amirleri katıldı.

- Gemerek

Gemerek ilçesinde düzenlenen programda, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Gemerek Muhtarlar Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Daha sonra muhtarlar, Kaymakamlık tarafından Gemerek Seyrantepe Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen yemeğe geçti.

Program fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.



