Muhtarlar Günü kutlanıyor

SİVAS (AA) - Vali Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Gül, 3 yıldır 19 Ekim tarihinin muhtarlar günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Gül, muhtarların vatandaşlarla her zaman iletişim halinde olduğunu belirterek, muhtarların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Muhtarlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilere talimatı olduğunu aktaran Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Muhtarların meşru ve ekonomik imkanlar çerçevesinde bütün taleplerini yerine getirin' diyor. Bizler de bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Henüz çözülemeyenler var ama her seferinde bir önceki yıldan daha fazla hizmet yapılıyor. İnşallah gelecek sene içerisinde de yarım kalanlar yapılacak." ifadesini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da muhtarlar ile uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise Türkiye'de 18 bin 209 köy, 32 bin 46 da mahalle muhtarı olduğunu ifade ederek, muhtarların özlük haklarını anlattı.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarını temsilen Tuzlugöl Mahallesi Muhtarı Mesut Erbaş'a ve köy muhtarlarını temsilen Çallı Köyü Muhtarı Mustafa Bıçak'a plaket verildi.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata ve diğer davetliler katıldı.

