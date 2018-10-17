NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, yerel demokrasinin vazgeçilemez unsurlarından olan muhtarlığın hem devleti hem de milleti temsil ettiğini belirtti.

Muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekle birlikte, mahallindeki vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenirken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi de yerine getirmektedir. Görevlerini büyük bir fedakarlıkla ve sevgiyle yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."