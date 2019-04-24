Muhtarlar Derneği'nde nöbet değişimi

KONYA (AA) - Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Hacıakif Mahallesi Muhtarı Metin Metli seçildi.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları tarafından kurulan Birlik Muhtarlar Derneği'nde olağanüstü genel kurul yapıldı.

Tek listenin yarıştığı genel kurulda yapılan seçimde Birlik Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Beyşehir merkez Hacıakif Mahallesi Muhtarı Metin Metli seçildi.

Genel kurulda, yeni yönetim kurulu üyesi mahalle muhtarları da belli oldu, ardından görev bölümü gerçekleştirildi.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman başkan yardımcılığına, İçerişehir Mahallesi Muhtarı Murat Kurt saymanlığa, Çiçekler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aslanel ile Derebucak Kenankuyu Mahallesi Muhtarı Ramazan Aydın yönetim kurulu üyeliğine seçildi.