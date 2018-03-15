Muhtarlar Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Talas'da görev yapan 8 mahalle muhtarı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle muhtarları Büyükkılıç'ı ziyaret ederek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Belediyenin iletişim merkezini gezen muhtarlar, Talas ilçesine komşu birçok mahallenin bulunmasından dolayı birçok çalışmayı beraber yerine getirdiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi çalışma alanlarının gezi alanı ve eğitim merkezi gibi hizmet verdiğini belirterek, "Komşu ilçeler ile kardeş ilçe kabul ediyor ve beraber çalışıyoruz. Çünkü amaç ve ilke aynı Kayseri'ye hizmet olunca birçok çalışma beraber yerine getirilmektedir. Temizlik, ilaçlama, yol açılması, imar ve planlama çalışmalarında bütünlük sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.







