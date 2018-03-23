Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü

ANKARA (AA) - Gölbaşı Alperen Ocakları İlçe Başkanı Hamit Kara, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 9. ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Kara, yazılı açıklamasında, ayrıştırıcı değil, birleştirici bir Türkiye hayal ettiklerini belirtti.

Kara, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizim liderimiz şehit olduğunda bırakılmayan davamızı darbeyle bölmeye çalışanlar bizi asla yolumuzdan çeviremeyeceklerdir. 25 Mart 2009'dan beri şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerine inat daha güçlü ve daha azimli çalışmaktayız."