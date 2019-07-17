Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi kültür merkezinde yaşatılacak

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, memleketi Sivas'ta yapımı tamamlanma aşamasına gelen kültür merkezinde yaşatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Turgut Özal Caddesi üzerinde projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, iş ve işlemleri İl Özel İdaresince yürütülen kültür merkezinde incelemede bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Ayhan; iç tefrişatı, kullanımı, fuar alanı, sergi, toplantı ve konferans salonlarıyla çok amaçlı bir kültür merkezinin kente kazandırıldığını belirtti.

Ayhan; projenin takibi, programa alınması, yerinin Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'den (TÜDEMSAŞ) hazineye tescilinin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın takibiyle gerçekleştiğini ifade ederek, projenin sürdürülmesi ve neticelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Kültür merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi

Merkezin Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında açılacağını ve birçok faaliyetin burada yürütüleceğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı alınan kararla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu olacak. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz, milletvekillerimiz, belediye başkanımızla yaptığımız istişare ile bu isim uygun görüldü. Sivas, tarihi ve kültürel zenginlikleri sinesinde barındırdığı gibi çok önemli şahsiyetlerin de memleketi olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bu mirasın emanetçisi olan bizler de değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının sorumluluğundayız. Nuri Demirağ, Aşık Veysel, Şems-i Sivasi, Muzaffer Sarısözen gibi birçok değerli şahsiyetimizin ismi şehrimizin değişik yerlerinde ölümsüzleştiği gibi bu toprakların yetiştirdiği örnek bir vatansever olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi de kültür merkezimizde ölümsüzleşecek. Şehrimize hayırlı olsun."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının karşısında bulunan 9 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen kültür merkezi, 2 bodrum, 1 zemin ve 2 normal kattan olmak üzere toplam 5 kattan oluşacak. 2 bin 540 metrekarelik zemin katta 745 kişilik salon ve sahne yer alacak.