Mühendislik fakültesi öğrencilerinin projeleri sergilendi

ANKARA (AA) - Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bitirme tezlerinden oluşan "2017-2018 Akademik Yılı 10. Bitirme Projeleri Sergisi" açıldı.

Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'ndaki törene, Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile üniversite öğretim üyelerinin yanı sıra sanayi ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Sözlerine, gençlerin enerjisinin gelecek için önemini vurgulayarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Haberal, teknolojinin gelişiminin tıp alanında da çokça hissedildiğini ve özellikle biyomedikal mühendisliği mezunlarından özel gayret beklediğini aktardı.

Haberal, "Gençler hayal edeceksiniz, gayret gösterip uygulayacaksınız. Bizler sizlerin başarılarıyla iftihar edeceğiz." dedi.

Törende konuşan YÖK Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Döğeroğlu, yüksek öğretim kurumlarının görevinin alana özgü bilgi ve becerinin yanında öğrencileri hayata hazırlamak olduğunu hatırlattı.

Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ise diploma sahibi olmanın sorumluluk sahibi olmayı gerektirdiğini belirterek, "Mezun ettiğimiz gençlerden en büyük beklentim, insana, doğaya ve çevreye duyarlı projelere imza atmalarıdır." dedi.

Mezun öğrencilerin projelerinin tanıtım filminin gösterildiği tören, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından katılımcılar, bitirme projelerinin bulunduğu sergi alanını gezdi.