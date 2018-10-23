Mühendislik fakültesi öğrencilerine pilot olma imkanı

ELAZIĞ (AA) - Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, "Mühendislik fakültelerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, başvuru yaptıkları taktirde, eğitimine kaldıkları yerden Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda devam ederek pilot olabilecek." dedi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından gelen uzmanlar tarafından bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okuluna geçiş konusunda bilgi verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasar, mühendislik fakültelerinde öğrenim gören 2 bin öğrenciye bilgi verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Malum şu an ülke olarak daha önceki yıllardan kaynaklı olan bazı problemlerden dolayı pilot açığımız çok fazla. Mühendislik fakültelerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, başvuru yaptıkları taktirde, eğitimine kaldıkları yerden Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda devam ederek pilot olabilecek. Bugün burada bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinin 3 ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrencilerine yönelik bir geçiş programı hakkında bilgilendirme yapıldı."

Böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını dile getiren Hasar, programın verimli geçtiğini ve öğrencilere katkısının büyük olduğunu kaydetti.

"Pilot olmak çocukluk hayalimdi"

Öğrencilerden Murat Yalçınkaya ise pilot olmayı çok arzuladığını belirterek, "Pilot olmak çocukluk hayalimdi. Çok güzel bir fırsat, bu fırsatı kesinlikle değerlendireceğim. Başvurup hayalimin peşinden gideceğim." dedi.

Seda Doğan da "Havacılığa eskiden beri merakım var. Böyle bir imkan sağladıkları için çok mutluyum. " şeklinde konuştu.

Programa, Malatya 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu da katıldı.

Muhabir: Suat Öztürk











