KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark'ın, teknoloji tabanlı firmaların yetişkin personel kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik uygulamaya koyduğu "Mühendis-Çırak Akademisi"nin 2'ncisinde eğitimlere başlandı.

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, ilk olarak bölgedeki yazılım firmalarının birçoğunun ihtiyaç duyduğu orta seviyede "C# ve Java" programlama konusunda eğitim düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, ilki ocak ayında düzenlenen akademiden güzel dönüşler aldıklarını, bu doğrultuda 2'nci akademiyi başlattıklarını belirtti.

Erciyes Teknopark AŞ'nin, geçen yıl Malta'da düzenlenen Avrupa Çıraklık Birliği Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda Avrupa Çıraklık Birliğine üye olan ilk Türk şirketi olduğunu anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Avrupa Çıraklık Birliğine üyeliğimizle birlikte iş yeri temelli çıraklık eğitimi üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirme kararı aldık. Bölgede hızlıca gerçekleştirilebilecek kendimize özel modeller geliştirdik. Bu kapsamda 'ORAN 2018 Yılı Teknik Destek Programı' kapsamında destek almaya hak kazanan, 5 hafta boyunca sürecek olan Mühendis-Çırak Akademisi programı kapsamında teknoloji tabanlı firmaların ortak ihtiyacı olan 'C# ve Java' programlama dili alanında orta seviyeden ileri seviyeye kadar eğitim almış, firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik elemanlar yetiştireceğiz. Bu proje ile aynı zamanda Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki yazılım firmalarının büyüme hızı açısından yeni mezunlara harcanan yatırım bedelinin düşürülmesi de hedeflenmekte, istihdama katkı amaçlanmaktadır."