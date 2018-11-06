KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Erciyes Teknopark'ın organize ettiği "Mühendis-çırak akademisi" başlıyor.
Firmaların yetişkin personel kapasitesinin arttırılması, üniversite öğrencilerinin yetiştirilerek firmalarda istihdamının sağlanması amacıyla düzenlenen mühendis-çırak akademisinde ilk olarak yazılım firmalarının ihtiyaç duyduğu programların eğitimi verilecek.
16 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek akademide eğitimler ücretsiz olacak.
Teknopark'ta verilecek eğitimler, 18 Kasım'daki seviye belirleme sınavının ardından aralık ayında başlayacak.