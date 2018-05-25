Muharrem İnce canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Türkiye'yi hukuk devleti yaptığımızda, yabancı yatırımcı güle oynaya gelecek, Türkiye'ye güven duyacak. Emin olun, bir günde dövizin düşeceğine inanıyorum. Türkiye güven duyulan, kurallar ülkesi olacak." dedi.

CNN Türk'te "Seçime Doğru Özel" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, 30'a yakın miting yaptığını, 81 ile gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

İnce, "kurdaki hareketlerin ekonomik darbe olduğu iddiaları"na ilişkin soru üzerine, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, 'Eğer birileri Türkiye'ye kumpas kurmak, ülkeme zarar ettirmek istiyorsa, ben yanındayım, gel beraber mücadele edelim. Ekonominin bir mantığı var. Türkiye'nin kamu ve özel sektör, 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları, son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan, bir yeri batırmak ister mi? " ifadelerini kullandı.

Seçilmesi halinde Merkez Bankası'nın bağımsız olacağını dile getiren İnce, "Bağımsız olmadığını mı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Merkez Bankası Başkanı, AK Parti Genel Merkezine davet ediliyorsa, ben onun bağımsızlığını tartışırım." karşılığını verdi.

İnce, acil olmayan kamu yatırımlarının bir süreliğine erteleneceğini, öncelikli olarak kamu mali disiplininin sağlanacağını aktardı. Kanal İstanbul'un hatırlatılması üzerine, İnce, "Tabii ki girişmeyeceğiz öyle bir şeye şimdi. Memleket bu durumdayken, Kanal İstanbul'un ne getirisi olacak bize? Bin 200 civarında yabancı şirket kapatmış gitmiş 2017'de. Dolar 5 lira olmuş, ben orada hafriyat mı kazacağım? Ne işimiz olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesindeki ekonomik tedbirlere ilişkin soruyu İnce "16 yıl memleketi yöneten bir adamın 'Ben ekonomiyi düzelteceğim.' demesi ayıptır. İnsan utanır biraz. Ne zaman düzelteceksin? 16 yıldır niye yapmadın?" dedi.

Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarmayı vaat ettiğine değinen İnce, Kasım 2017'de CHP milletvekillerinin, bunu önerge olarak sunduğunu ancak önergenin, AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

İnce, Erdoğan'ın seçim beyannamesinde beğendiği projeler olup olmadığına yönelik bir soruyu, "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri bir park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak ben yapacağım. Öyle bir düşüncesinin olduğuna asla inanmıyorum." şeklinde yanıtladı.

Devletin kemer sıkması gerektiğini dile getiren İnce, "O sarayı kullanmayacağım. 2007'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon lira, 2014'te 199 milyon lira, 2018'de 845 milyon lira. Cumhurbaşkanlığının bütçesi 25 kat artmış. Bu savurganlık, buna son vereceğiz. Sarayı bir bilim merkezi haline getireceğiz. Ben kendi evimde oturabilirim. 14 yıl kirada oturdum, 1,5 senedir bir apartman dairesi satın aldım. Evim bana saray gibi geliyor. Çankaya Köşkü'nü de devletin işleri için kullanırım." dedi.

"Markayı özgür, sorgulayan nesil üretir"

Muharrem İnce, "Türkiye'yi hukuk devleti yaptığımızda, yabancı yatırımcı güle oynaya gelecek, Türkiye'ye güven duyacak. Emin olun, bir günde dövizin düşeceğine inanıyorum. Türkiye güven duyulan, kurallar ülkesi olacak. Para güvenli bir liman ister, sermaye, mülkiyet hakkına saygı ister. Para güvenirse, size gelir. Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz, zorlamayla olmaz. Polisiye tedbirlerle, 'Faizi indirin' derseniz size gelirler mi? Talimatla faiz inmez. Tam tersine özgürlükleri çoğaltarak, demokrasinin standardını yükselterek, mahkemelerimizi saygın hale getirerek, uluslararası alanda saygın bir devlet olarak olur." diye konuştu.

Gençlerin eğitilmesi halinde AB'nin Türkiye'yi almaya mecbur kalacağını vurgulayan İnce, "Eğitimsiz bir Türkiye'den AB korkar. Marka, tasarım ve teknolojiyi başarabilirsek bunu başarabiliriz. Marka yok, teknoloji yok, tasarım yok, fason çalışıyoruz. Markayı kindar nesil üretemez özgür, sorgulayan nesil üretir." dedi.

Seçilmesi halinde mamada, sütte, bezde KDV'yi indireceğini belirten İnce, "Musluktan akan suda 5 vergi var. Elmas, pırlanta, yatta ÖTV yok, doğal gazda, mutfak tüpünde var." ifadesini kullandı.

İnce, 15-29 yaş arasında 18 milyon genç olduğuna dikkati çekerek, "Bu ülkeyi ben yönetiyor olsaydım işi gücü bırakır, sadece bu işle ilgilenirdim. 18 milyon genç arasında 5 milyon genç okulda, işte, kursta değil, nerede olduğu belli değil, kaydı yok bunların. Bunu öncelikle tespit edeceğim. Okula gitmesi gereken okula, işe gitmesi gereken işe gidecek." diye konuştu.

Eğitim sisteminde yapmayı planladıklarına değinen İnce, "Asla dayatma olmayacak. Taraflarla masaya oturacağız, siyasal uzlaşma sağlayacağız. Herkes bizim yaptığımız sınava inanıp, güvenecek. Bunu kurduğumuzda, yarın ben seçim kaybettiğimde de değişmeyecek benden sonra da devam edecek bu." ifadelerini kullandı.

İnce, seçilmesi halinde cemevlerine bir ay içerisinde hukuki statü vereceğini açıkladı.

"Huzurdan büyük proje mi var?"

Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun şekilde istenmediği yönündeki iddialarını yineledi.

İnce, uzman 2 arkadaşını Adalet Bakanlığına göndereceğini ve dosyayı incelettireceğini aktararak, "Usulüne uygun istememeyi bilinçli mi yaptılar?" şeklindeki soruya ise "Aynen bilinçli yaptılar." yanıtını verdi.

Kendisini arayan Amerikalı yetkilinin halen görevde olduğunu belirten İnce, "Bana söyledikleri, baştan savma istenmiş." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2001'de partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini ileri süren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bunu ispat edeceğini savundu.

"Bizim aklımızda olmayan, bir Muharrem İnce prestij projesi diyeceğimiz bir projeniz var mı?" sorusu üzerine İnce, "Huzurdan büyük proje mi var? Kimsenin etnisitesiyle, mezhebiyle, inancıyla uğraşmayan, onu sorgulamayan, barışan, kucaklaştıran bir devlet... Kavga etmeyen, doları düşmüş, faizleri düşmüş bir ülke... Bu mu büyük proje, yoksa iş makinelerini gönderip bir uçtan bir uca delmek, deşmek mi proje? " dedi.

İnce, seçim kampanyası için 9 milyon liraya yakın bağış toplandığını açıkladı. Muharrem İnce, Suriye politikasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esad'a ne özel bir kinim var ne özel bir sempatim var. Esad'ın durumunu ben belirleyemem ya da biz belirlememeliyiz. Yapılması gereken iş şudur. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor ama Suriye'de bizim büyükelçiliğimiz yok, bu yanlış. Mevcut yönetimle ilişki kurmaya mecburuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalıdır. Suriye'ye yeni bir anayasa gereklidir. Birleşmiş Milletler gözetiminde Suriye'de yaşayanlarla Suriye dışında yaşayan Suriyelilerin seçime katılmalarıyla oluşacak bir yapı, hükümet. İster Esad seçilir ister başkası seçilir. Esad seçilirse de kabul ederim, başkası seçilirse de kabul ederim. O komşu ülkenin iç işleridir. Hedef bu olmalıdır."

İnce, adalet sistemi ve yargıyı düzeltmeden getirilecek affın yeni aflara gebe olduğunu belirterek, önce yargı, evrensel hukukun sağlanmasını gerektiğini söyledi.

Cezaevlerinde isyan olabileceği şeklinde uyarıların yapıldığının hatırlatılması üzerine İnce, "Bunlar çok tehlikeli işler. Bunlar doğru bile olsa devlet önlem alır. Devlet bunları sopa olarak milletin önüne koymaz. Gereksiz, yersiz bir çıkış, üstünde durmaya pek gerek yok." dedi.

Yerli otomobili zaman kaybı olarak gördüğünü belirten İnce, "Bu projeyi, zaman kaybı olarak görüyorum ve devam ettirmem. Hedefime Hindistan'ı koymak isterim, Türkiye bir yazılım ülkesi olsun isterim." ifadelerini kullandı.

"Önce onarımı yapmak zorundayız"

İnce, "Sizin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir vaadiniz var. Bunun nasıl bir takvimi var mı?" soruyu şöyle yanıtladı:

"24'ünde seçildim 25'inde parlamenter sisteme dönecek miyiz. Hayır dönmeyeceğiz. Nasıl döneceğiz. Önce restorasyon. Önce onarımı yapmak zorundayız. O onarımı 2 yıl içerisinde yapabiliriz."

Miting yaparak Filistinlilerin sorunlarına çare olunamayacağını dile getiren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Gazze'ye gideceğini söyledi.

Suriyeli sığınmacıların durumunun sorulması İnce, "Ben Suriyelileri tutup kolundan sınır dışı edelim diye bir şey demedim. Suriye'nin barışının gerçekleşmesi, orada yeni bir anayasa yapılması için, BM gözetiminde seçim yapılsın, barış sağlansın, güle oynaya davul zurnayla giderler memleketlerine dedim. Bunu söyledim. Türkiye büyük bir devlettir, bir komşusunda yangın varsa, orada bir savaş varsa, oradan bize sığınacak olanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar hiçbir itirazım yok, Türkiye bunlara bakabilecek güçtedir, bakmalıdır, insani, tarihi, vicdani sorumluluğumuzdur bu. Buna hiçbir itirazım yok ama bu şu demek değil gelsinler, biz onlara bakarız. Böyle bir şey yok. " diye konuştu.

Askeri öğrenciden ve erden darbeci olamayacağını savunan İnce, "Askeri okulda FETÖ'cü çıktı diye okul kapatılmaz. Kuleli Askeri Lisesini neden yok edelim, ıslah edersin devam ettirirsin, böyle korkular yersiz." dedi.

Muhabir: Andaç Hongur-Semra Orkan-Etem Geylan-Ammar Nas-Mücahit Türetken