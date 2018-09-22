"Muharrem ayının faziletleri ve ehlibeyt sevgisi" konferansı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "Muharrem ayının faziletleri ve ehlibeyt sevgisi" konulu konferans düzenlendi.

Karacalı Köyü Mescidi Rağbet Camisi ve Külliyesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, muharrem ayının tüm İslam alemi için çok önemli olduğunu söyledi.

Muharrem ayının ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir ay olduğuna dikkati çeken Vali Haktankaçmaz, "İnşallah bu ümmet bir daha böyle acıları yaşamaz. Kerbela şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, bütün şehitlerimizi de Kerbala şehitleriyle birlikte haşretmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Cidde Başkonsolosluğu Basın Ateşesi Bahattin Akyön ise muharrem ayı dolayısıyla başta Hazreti Muhammed'in aziz ve mübarek ruhları olmak üzere tüm şehitleri andıklarını belirtti.

Konuşmaların arından hafız Abdulkadir Şehitoğlu ilahi okudu, ilahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, "Muharrem ayının faziletleri ve ehlibeyt sevgisi" konferansını verdi.

Program aşure ikramıyla son buldu.

