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Muhafız Alayı davasında tahliye taleplerinin reddi istendi

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 534 kişi hakkında açılan davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi - Ara karar için mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunduğu ve kaçma şüpheleri olduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi - Tutuklu sanık Gazel: - "Burada 536 sanık var, bunun tek sebebi sensin. Burada gözü yaşlı ailelerin suçlusu Muhsin Kutsi Barış" - Tutuklu sanık Ulucan: - "Terör saldırısı olduğu söylenerek sözde komutanlar tarafından ateşin içine atıldık"

09 Mart 2018 Cuma 13:05
Muhafız Alayı davasında tahliye taleplerinin reddi istendi
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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Duruşmanın başında ara karar için mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, TRT baskınına katılan sanıkların FETÖ hiyerarşisinde bulunup bulunmadıklarının araştırılması için ilgili makamlara müzekkere yazılmasını ve sanıklar hakkında açılmış başka bir dava ve soruşturma olup olmadığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasını talep etti.

İddia makamı ayrıca, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunduğu ve kaçma şüpheleri olduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mütalaanın ardından sanıklara değerlendirmeye karşı diyecekleri soruldu.

- "Burada 536 sanık var, bunun tek sebebi sensin"

Sanık Fatih Gazel, 15 Temmuz'dan önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın komutanı olan Muhsin Kutsi Barış'a yönelik, "Burada 536 sanık var, bunun tek sebebi sensin. Bu insanları kandırdı, kandırarak evinden çağırdı. Hileyle çağırdı, kışlada tuzak kurdu, 'Terör saldırısı' dedi. Kışlanın dışına gittiğinde insanlar nereye gittiğini bile bilmiyordu. Kimi kendini TRT'de, kimi de kendini Genelkurmay'da buldu. Burada gözü yaşlı ailelerin suçlusu Muhsin Kutsi Barış." ifadelerini kullandı.

Suçsuz olduğunu dile getiren sanık Gazel mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Sanıklardan eski astsubay Ümit Yağmur da tahliye talebinde bulunduğu beyanlarında eski albay Barış'a yönelik, "Bir insan doğru söylediğinde doğru sözlerini sürdürebilir ama yalan söyleyen biri bunu sürdüremez. Bir sonraki konuşmasında, 'Ben ne yalan söylemiştim' diye düşünür. Ama Barış yalanlarını sürdürebiliyor. Yalan konusunda gerçekten bir yeteneği var, takdir ediyorum kendisini." diye konuştu.

Sanık Yağmur, Barış ile aynı cezaevinde bulunmak istemediğini beyan ederek mahkemeden tahliye talebinde bulundu.

- "Ateşin içine atıldık"

Tutuklu sanık Harun Ulucan, "Terör saldırısı olduğu söylenerek sözde komutanlar tarafından ateşin içine atıldık. Onların yaptıklarını niye biz çekiyoruz? Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşmaya öğle arasının ardından devam edilecek.

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