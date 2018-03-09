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Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 534 kişi hakkında açılan davada ara karar açıklandı.

09 Mart 2018 Cuma 22:27
Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar
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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 534 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıklar ve avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararlarını açıkladı.

Buna göre mahkeme, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenmesine, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen sanıklar yönünden kullanım içeriklerinin ilgili makamlardan beklenmesine karar verdi. Ayrıca alay içindeki dijital materyallerin inceleme raporlarının beklenilmesine karara bağlandı.

Olay gecesi Kızılay bölgesinde görev yapan polislerin dinlenilmesi için mahkemeye çağrılmalarına karar veren mahkeme, Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirtilen sanıkların 2013 ve 2016 yıllarındaki hesap hareketlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan istenilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme TRT'de inceleme yapacak

Mahkeme heyeti, 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında kullanılan telsizlerin alay ile Genelkurmay Başkanlığı ve TRT arasında haberleşmeyi sağlayıp sağlamadığının tespiti için belirtilen güzergahlarda keşif yapılmasına, 9 Mayıs'ta ise darbe bildirisinin okunduğu TRT stüdyosunun krokisi çıkarılarak burada da inceleme yapılmasına karar verdi.

TRT baskınına katıldığı belirtilen 145 sanık hakkında FETÖ bağlantısı olup olmadığının ilgili kurumlardan sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Şahin, Şener Tosuner, Levent Karakılıç, Sertan Çinier, Cihan Şengören, Turgut Erdoğan, Hasan Hacıköylü, Yakup Kılıçkaya, Hasan Çiçek, İlkay Günay, Ramazan Armağan, Yakup Tok ve Yaşar Demir hakkında tahliye kararı verdi.

Davanın görülmesine 14 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında devam edilecek.

Muhabir: İsmet Karakaş

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