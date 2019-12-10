Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Ankara (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada, tanık olarak dinlenen İlyas Türkmen, olay tarihinde Ankara Merkez Komutanlığına bağlı Oran İnzibat Karakolu'nda vatani görevini yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam saat 19.00'da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Oran Lojmanları'ndaki 1 No'lu nizamiyede nöbetçi kayıt görevlisi olduğunu anlatan Türkmen, "Ankara'da hareketlilik olduğu söylendi. 'Darbe girişimi olabilir' denildi. Başlık ve çelik yelek giydik." diye konuştu.

"Kendim görmedim ama 2 No'lu nizamiyeden diğer birliklerden zırhlı araçlar girmiş. 'Lojmanın güvenliğini almak için geldik' demişler." diye konuşan Türkmen, sabaha kadar nöbet tuttuğunu, o süre zarfı içinde herhangi bir çatışmaya şahit olmadığını belirtti.

Tanık Fatih Bakırcı, 15 Temmuz'da MSB Oran lojmanlarında vatani görevini yaptığını, olay gecesi koğuşta dinlendiği sırada çavuşun koğuşa geldiğini ve oradaki erleri nöbet yerlerine sevk ettiği anlattı.

"15 Temmuz'da 2 No'lu nizamiyede saat 21.00'den sabaha kadar nöbet tutum." diye konuşan Bakırcı, nöbeti esnasında iki otobüs askerin nizamiyeden lojmanlara giriş yaptığını gördüğünü aktardı.

Tanık Yusuf Durmaz da saat 21.00-23.00 nöbetine gittiğini, nöbet esnasında bir kargaşa olduğunu, saat 22.00 civarında Üsteğmen Emin Köse'nin nöbet tuttuğu yere gelerek, darbe girişimi olduğunu söylediğini belirtti.

Nöbet tuttuğu nizamiyenin karşısına iki otobüs ve bir binek aracın geldiğini bir müddet sonra giriş yaptıklarını kaydeden Durmaz, darbe girişimine katılan askerleri görmediğini, sabaha kadar nöbet tuttuğunu vurguladı.

Tanık Salih Sarı da darbe girişiminin yaşandığı gece 2 No'lu nizamiyede araç giriş çıkışlarından sorumlu olduğunu ve kayıt işlemlerini yaptığını söyledi.

Sarı, şunları anlattı:

"Karakol komutanı Emin Köse nizamiyeye geldi. Telefondan köprünün kapatıldığını gördük. Saat 22.00-23.00 arası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan iki binek araç geldi. Araçtan inen binbaşı, üsteğmen Emin Köse ile konuştuktan 15 dakika sonra iki tane otobüs nizamiyeden içeri girdi. Lojman ve TRT'de güvenlik önlemlerini almaya geldiklerini duydum."

Tanık erler Ferdi Barlak, Ali Yazgan ve Abdulvahap Yıldırım'ın beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.